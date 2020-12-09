В Радужном появилась «Книга памяти»

Памятник установили возле радужнинской школы искусств. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Радужный открыли мемориальную зону. Знак «Книга памяти» посвящен ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн, участникам боевых действий на Северном Кавказе и других горячих точках, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Инициаторами установки памятника стали жители микрорайона. Их идею поддержали, и теперь рядом со школой искусств, у дома №20 по улице Индустриальной, появился мемориал в виде книги. Инициативная группа уверена, что мероприятия, которые будут проводиться у памятника, сплотят жителей Радужного.

Стоит отметить, что открытие мемориала состоялось в День героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Жители микрорайона пришли почтить память героев-земляков и возложить цветы в знак уважения к ним.