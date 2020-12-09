На женщину-водителя иномарки, насмерть сбившей молодую кировчанку, завели уголовное дело

Девушку сбили на пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

На женщину-водителя, насмерть сбившую девушку на пешеходном переходе, завели уголовное дело. Информацию сообщает областная ГИБДД.

По результатам медосвидетельствования, 33-летняя женщина была абсолютно трезва в момент ДТП. Напомним, вчера, 8 декабря, около 12 часов «Мицубиси Паджэро» сбила 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Возможно, женщина-водитель не успела сбросить скорость. Машина и ее хозяйка не пострадали, а вот для молодой кировчанки удар оказался слишком сильным. К сожалению, она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Сейчас на женщину-водителя завели уголовное дело. За «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» ей грозит до пяти лет лишения свободы.