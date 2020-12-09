В Подосиновском районе два месяца разыскивают пропавшего без вести мужчину

Мужчину разыскивают в рамках расследования уголовного дела. Фото: kirov.sledcom.ru

В Подосиновском районе ищут без вести пропавшего 48-летнего мужчину. По сообщению регионального Следкома, он пропал 13 октября 2020 года, и с тех пор о нем нет никакой информации.

Известно, что разыскиваемый, Александр Владимирович Нагаев, 17.01.1972 года рождения, ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. По информации ведомства, он проживает в поселке Ровдино Подосиновского района, в доме №1 по улице Октябрьской. Сейчас его разыскивают в рамках расследования уголовного дела.

Приметы разыскиваемого сообщает областной Следком. Александру Нагаеву на вид 47-50 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см. У мужчины темные волосы длиной около 10 см, зачесанные назад, карие глаза и усы. На момент исчезновения он был одет в утепленную кепку, черную болоньевую куртку с серыми вставками на груди, светлую кофту, темно-бордовые вельветовые брюки и ботинки из кожзама с острым носком.

У пропавшего имеются особые приметы: татуировка «Помни слова матери» на левой груди, шрам на правой ладони около 5 см в длину. Также у мужчины не сгибается указательный палец правой руки из-за вышеуказанной травмы. При себе у Александра нет ни мобильного, ни документов.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-300, 485-303 или 102.