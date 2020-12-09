В Кировской области от COVID-19 за прошедшие сутки скончались два пациента

За минувшие сутки в регионе на КТ обследовали 828 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 декабря. Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 247 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 655 жителей области.

В домашних условиях проходят лечение 13856 пациентов. В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4118 жителей области, у 3632 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3389 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 486 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 118 пациентов с коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.

За прошедшие сутки лаборатории региона сделали 5 798 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 828 человек.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 206 (+2) человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.02% (средний по России - 1.76%).

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.