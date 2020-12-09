Похищение ребенка в Кирове: 6-летнего мальчика ищет полиция и судебные приставы

Судебные приставы просят всех, кто знает, где может находиться Вадим Тимохин, сообщить об этом по телефонам: +7-905-870-54-57 либо 8 (8332) 48-99-05. Фото: предоставлено УФССП Кировской области

Сотрудники полиции и УФССП Кировской области разыскивают 6-летнего Вадима Тимохина. Отец, который проживает отдельно от семьи, забрал мальчика и после свидания не вернул его матери.

Как пояснила помощник руководителя Управления ФССП Наталья Долгушина, по решению суда Ленинского района Кирова

Вадим жил с матерью. Она воспитывала ребенка и занималась его образованием. Но в конце ноября 2020 года мальчика взял на свидание отец. После этого Вадим домой не вернулся. Его местонахождение отец скрывает.

Судебные приставы предполагают, что ребенка могут прятать в съемной квартире или доме.

К тем, кто укрывает ребенка от матери обратился также Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин:

- Как сообщила мать мальчика, отец Вадима в последнее время фактически воспитанием и уходом за малолетним ребенком не занимался, эти обязанности он поручил неустановленному лицу, - отметил

Владимир Шабардин обратился к человеку, который сейчас присматривает за мальчиком, с просьбой: сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Он также подчеркнул, что у Вадима есть хроническое заболевание и он нуждается в наблюдении врача.

В УФССП Кировской области просят жителей региона, располагающих какой-либо информацией о возможном месте пребывания Вадима Тимохина, сообщить об этом по телефонам:

+7-905-870-54-57 либо 8 (8332) 48-99-05. Конфиденциальность гарантируется.