Кировчанам не достались свежие яблоки

Все незаконно ввезенные яблоки изъяли и раздавили.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во вторник, 8 декабря, в Кирове прошла очередная проверка Россельхознадзора по Кировской области на плодоовощной базе города Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Специалисты обнаружили на одном их складских помещений незаконно ввезенную в страну партию яблок. На 248 килограммов свежих фруктов урожая 2020 года отсутствовали документы, которые подтверждают происхождения продукции.
Все незаконно ввезенные яблоки изъяли и раздавили в специализированном автомобиле с последующим вывозом на мусорный полигон. Кроме того, собственник продукции был привлечен к административной ответственности.
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