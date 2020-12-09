Кировчанам не достались свежие яблоки

Все незаконно ввезенные яблоки изъяли и раздавили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 8 декабря, в Кирове прошла очередная проверка Россельхознадзора по Кировской области на плодоовощной базе города Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты обнаружили на одном их складских помещений незаконно ввезенную в страну партию яблок. На 248 килограммов свежих фруктов урожая 2020 года отсутствовали документы, которые подтверждают происхождения продукции.

Все незаконно ввезенные яблоки изъяли и раздавили в специализированном автомобиле с последующим вывозом на мусорный полигон. Кроме того, собственник продукции был привлечен к административной ответственности.

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