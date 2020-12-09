Новый год 2021 в Кирове: в городе откроют 340 горок

Одну из горок соорудят в «Юркин парке». Фото: архив «КП» - Киров».

До Нового года остается всего 23 дня. На улицах Кирова появляется все больше новогодних украшений и иллюминации. Власти города, несмотря на введенные в регионе ограничения, готовятся и к новогодним каникулам. В городе уже работают уличные катки и начали сооружать горки.

Как сообщили в городской администрации, всего в Кирове появится 340 горок. Кроме горок на Театральной площади, построят еще 14 таких сооружений в любимых местах отдыха горожан и 326 на придомовых территориях. Горки во дворах будут организовывать управляющие компании вместе с жильцами.

ГДЕ ОРГАНИЗУЮТ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ГОРКИ

Первомайский район:

- ул. 60 лет Комсомола, 13;

- на площадке «От мечты до реальности» (ул. Лесозаводская, 10-в);

- СТК «Порошино» (ул. Боровицкая,36);

- «Юркин парк» (Талица, 50);

- на стадионе по ул. Павла Корчагина, 39.

Октябрьский район:

- у Самолета;

- у Дома дружбы народов.

Ленинский район:

- мкр. Лянгасово, около ФОКа;

- мкр. Дороничи, по улице Мира;

- 2 горки в Кочуровском парке.

Нововятский район:

- в парке ЛПК;

- на площади им. А.Я. Опарина;

- в мкр. Радужный, на проспекте Строителей.

Администрация города просит кировчан: пока идет установка конструкций, не пользоваться ими. По окончании работ территорию вокруг горок благоустроят.

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