Новый год 2021 в Кирове: в городе откроют 340 горок

Одну из горок соорудят в «Юркин парке». Фото: архив «КП» - Киров».
До Нового года остается всего 23 дня. На улицах Кирова появляется все больше новогодних украшений и иллюминации. Власти города, несмотря на введенные в регионе ограничения, готовятся и к новогодним каникулам. В городе уже работают уличные катки и начали сооружать горки.
Как сообщили в городской администрации, всего в Кирове появится 340 горок. Кроме горок на Театральной площади, построят еще 14 таких сооружений в любимых местах отдыха горожан и 326 на придомовых территориях. Горки во дворах будут организовывать управляющие компании вместе с жильцами.
ГДЕ ОРГАНИЗУЮТ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ГОРКИ
Первомайский район:
- ул. 60 лет Комсомола, 13;
- на площадке «От мечты до реальности» (ул. Лесозаводская, 10-в);
- СТК «Порошино» (ул. Боровицкая,36);
- «Юркин парк» (Талица, 50);
- на стадионе по ул. Павла Корчагина, 39.
Октябрьский район:
- у Самолета;
- у Дома дружбы народов.
Ленинский район:
- мкр. Лянгасово, около ФОКа;
- мкр. Дороничи, по улице Мира;
- 2 горки в Кочуровском парке.
Нововятский район:
- в парке ЛПК;
- на площади им. А.Я. Опарина;
- в мкр. Радужный, на проспекте Строителей.
Администрация города просит кировчан: пока идет установка конструкций, не пользоваться ими. По окончании работ территорию вокруг горок благоустроят.
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