Генеральный директор «АТП»: «Никто не просил поднимать стоимость проезда до 52 рублей»

Себестоимость перевозки одного пассажира составляет 31 рубль на автобусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове продолжают обсуждать грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее председатель правительства Кировской области сообщил, что в текущем году перевозчики подадут заявки на увеличение цены. По словам Александра Чурина, стоимость может повыситься до 28 рублей.

В понедельник, 8 декабря, состоялась заседание региональной группы по тарифам при Общественной палате Кировской области. Общественник Константин Ситчихин в своем telegram-канале написал, что на встрече обсуждался вопрос о повышении стоимости проезда. Так, докладчик озвучил цену в 41 рубль на автобусы и 52 рубля на троллейбусы.

Генеральный директор АТП Денис Пырлог прокомментировал в своем telegram-канале озвученные на заседании цены.

- Никто не просил поднимать стоимость проезда до 52 рублей, - подчеркнул Денис Юрьевич. - Есть документ, определяющий методику расчета. Обойти ее нельзя. Мое мнение, что поднимать стоимость проезда не нужно, иначе отучим пассажиров от общественного транспорта. Но расходы перевозчикам компенсировать необходимо. Это уже вопрос бюджета. Из-за пандемии топливо и запчасти дешевле не стали.

По словам Дениса Юрьевича, сейчас себестоимость перевозки одного пассажира «АТП» обходится в 31 рубль на автобусе и 39 рублей на троллейбусе. Стоит отметить, что из-за пандемии перевозчик потерял около 227 миллионов рублей. Кроме того, предприятие несет колоссальные убытки. За девять месяцев текущего года у компании складывается отрицательный финансовый результат. Потери, возникающие в результате превышения затрат над доходами составляют более 49 миллионов рублей.

Известно, что изучением документов региональная служба по тарифам займется в конце декабря, а новый тариф может появится уже к февралю 2021 года.

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