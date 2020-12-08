Кирово-Чепецкое предприятие заплатило 50 тысяч рублей за сброс сточных вод

Министерство охраны окружающей среды провело обследование места сброса, были отобраны пробы сточных и поверхностных вод. Фото: Алексей Гмызин

В Кирово-Чепецке оштрафовали предприятие за сброс сточных вод в озеро Ивановское. В середине сентября текущего года на очистных сооружениях, используемых ООО «Волго-Вятские коммунальные системы», произошел сбой из-за отключения электроэнергии. В результате чего в озеро попали сточные воды.

В региональном министерстве охраны окружающей среды сообщили, что ООО «Волго-Вятские коммунальные системы» привлечено к административной ответственности. Организация заплатила штраф в размере 50 тысяч рублей.