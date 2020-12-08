В Кировской области вновь изменится расписание пригородных поездов

С 13 декабря электрички будут ходить по новому расписанию. Фото: Кировский регион ГЖД

В пресс-службе Кировского региона ГЖД сообщили об изменении расписания для ряда пригородных поездов.

С 13 декабря текущего года электропоезд № 6354 сообщением Ежиха - Киров будет отправляться позже на 10 минут - в 12.33, а прибывать на конченую станцию в 15.24.

Изменится и расписание пригородного поезда № 6378 сообщение Киров - Зуевка. Так, электричка будет отбывать из областного центра в 15.20 и прибывать на станцию в 17.10.

Электропоезд № 6478 будет отправься из Зуевки в 17.29, а в Глазов он прибудет в 19.20.

Ранее «Комсомолка» сообщала об изменениях в расписании на сообщении Ежиха - Киров. Подробнее здесь.