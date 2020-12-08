В центре Кирова насмерть сбили девушку

Сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку по факту ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами японского внедорожника погибла 20-летняя девушка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Во вторник днем, 8 декабря, на оживленном перекрестке улиц Воровского и Володарского произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за минувшие сутки в Кирове под колесами пострадали два пешехода. Подробности здесь.