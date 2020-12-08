В Кировской области в 2021 году изменятся нормативы ТКО

Увеличение нормативов накопления не приведет к удорожанию платы граждан за коммунальную услугу. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Кировской области с 1 января 2021 года вступят в силу новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова сообщила, что они определены по результатам сезонных замеров образования ТКО, которые проводились с августа 2019 по июнь 2020 года в 13 муниципальных образованиях. В настоящее время проект получил положительный отзыв прокуратуры.

Нормативы ТКО на 2021 год ориентировочно увеличатся для:

- многоквартирных домов - в среднем на 5% (в сравнении с действующими в 2020 году);

- индивидуальных жилых домов Кирова и Кирово-Чепецка - на 19%;

- объектов общественного назначения, относящихся к транспортной инфраструктуре, - на 15%.

Нормативы ТКО на 2021 год ориентировочно уменьшатся для:

- предприятий торговли - на 9%;

- образовательных организаций - на 1,5%.

Алла Албегова также отметила, что увеличение нормативов накопления не приведет к увеличению платы граждан за коммунальную услугу. До конца текущего года нормативы должны быть утверждены.