В Кировской области в 2021 году изменятся нормативы ТКО

Увеличение нормативов накопления не приведет к удорожанию платы граждан за коммунальную услугу.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Кировской области с 1 января 2021 года вступят в силу новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова сообщила, что они определены по результатам сезонных замеров образования ТКО, которые проводились с августа 2019 по июнь 2020 года в 13 муниципальных образованиях. В настоящее время проект получил положительный отзыв прокуратуры.
Нормативы ТКО на 2021 год ориентировочно увеличатся для:
- многоквартирных домов - в среднем на 5% (в сравнении с действующими в 2020 году);
- индивидуальных жилых домов Кирова и Кирово-Чепецка - на 19%;
- объектов общественного назначения, относящихся к транспортной инфраструктуре, - на 15%.
Нормативы ТКО на 2021 год ориентировочно уменьшатся для:
- предприятий торговли - на 9%;
- образовательных организаций - на 1,5%.
Алла Албегова также отметила, что увеличение нормативов накопления не приведет к увеличению платы граждан за коммунальную услугу. До конца текущего года нормативы должны быть утверждены.