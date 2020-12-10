Кировчанка перевела мошенникам 100 тысяч рублей

Женщине в соцсети написала приятельница, сообщившая о сборе денег на лечение своего ребенка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области, местной жительнице в соцсетях написала приятельница. Она сообщила о сборе денег на лечение своего ребенка. В переписке она предъявила справки и документы, якобы подтверждающие ее слова.

Женщина пожалела подругу и перевела ей 100 тысяч рублей на указанную ей банковскую карту. У женщины попросили еще 60 тысяч рублей. Однако к этому времени на связь вышла сама приятельница и сообщила, что ее страницу взломали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Личность подозреваемого устанавливают полицейские.