Статистика COVID-19 в Кировской области: в регионе выявили еще 246 случаев заражения

За прошедшие сутки лабораториями региона выполнено 3 918 исследований на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 246 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 608 жителей области.

В домашних условиях проходят лечение 14725 пациентов. В инфекционных госпиталях сейчас находится 4235 жителей области, у 3766 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3431 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 469 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 122 пациента с коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 204(+1) человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.02% (средний по России - 1.76%).

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.