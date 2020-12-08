В Кировской области за 9 месяцев текущего года МСП получили кредиты на 34 млрд рублей

Наибольший объем кредитов предоставлен организациям обрабатывающих производств - 16,6 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области предприниматели стали чаще брать кредиты. Об этом свидетельствуют данные, представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.

За девять месяц текущего года банки выдали предприятиям и индивидуальным предпринимателям кредиты на общую сумму 63,4 млрд рублей. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно опубликованным данным, наибольший объем кредитов предоставлен:

- организациям обрабатывающих производств - 16,6 млрд рублей;

- организациям оптовой и розничной торговли - 11,8 млрд рублей;

- предприятиям сельского хозяйства - 9 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что ситуация с кредитованием улучшилась и в сегменте МСП (Малые и средние предприятия - Ред.) Так, за девять месяцев текущего года банки выдали предпринимателям и компаниям 34 млрд рублей. В целом объем кредитования МСП вырос на 11,7%.

По мнению управляющего отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергея Крюкова, объемы кредитования выросли благодаря снижению процентных ставок и льготным программам.