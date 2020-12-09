Кировчанин стал бронзовым призером турнира по греко-римской борьбе

В соревнованиях приняли участие более 550 спортсменов из 50 регионов России. Фото: admkirov.ru

Кировчанин завоевал «бронзу» в XVIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Как сообщили в городской администрации, соревнование проходило с 3 по 5 декабря во Владимире.

Всего в состязаниях приняли участие более 550 спортсменов из 50 регионов России. В сборную Кировской области входил спортсмен из школы олимпийского резерва № 8 города Кирова Вадим Попов. Он занял третье место в весовой категории 100 кг.

Уточняется, что турнир посвятили памяти спортсмена Дмитрия Тимофеева. Мероприятие организовало физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия».