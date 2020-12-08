Вакцинация жителей Кировской области от COVID-19: записаны уже 256 человек

Вакцина прибудет в регион в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области продолжается запись всех желающих сделать прививку от COVID-19. В региональном Минздраве рассказали, что в первый день работы информационно-справочной службы на номер 122 (добавочный 4 - Ред.) поступило порядка 500 звонков от жителей области, 256 человек записаны на вакцинацию, так как подошли по критериям.

Напомним, что в первую очередь вакциной «Спутник V» будут привиты граждане находящиеся в группе риска - медицинские и социальные работники, педагоги и другие сотрудники, которым приходится контактировать с большим количеством людей.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что вакцина прибудет в регион в ближайшее время. Сначала ее доставят в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределят по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области. Полный список можно посмотреть здесь.