Два пешехода попали под колеса автомобилей в Кирове

Авария произошла около офиса регоператора «Куприт». Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие сутки в Кирове под колесами пострадали два пешехода. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник днем, 7 декабря, около здания регоператора «Куприт» произошла автомобильная авария в результате, которой пострадала 62-летняя женщина-пешеход (не госпитализирована). По предварительной информации, 37-летний водитель Mercedes врезался в стоящую у правого края дороги «Газель». От удара малотоннажный автомобиль отбросило на тротуар, по которому шла женщина.

Примерно через час в городе случилась еще одна авария с участием пешехода. На улице Упита водитель Chery сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Кировчанка получила травмы, но помощь медиков ей не понадобилась.