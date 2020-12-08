Двое подростков из Подосиновского района обокрали пенсионера

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный комитет Кировской области расследует уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище. В преступлении подозревают двух подростков. О подробностях дела рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В текущем году двое 16-летних подростков пробрались в частный дом в деревне Пиньково Подосиновского района. Юноши вынесли имущество потерпевшего, которое потом сдали в пункт приема металла. Хозяин дома заметил пропажу в ноябре, когда в очередной раз приехал проверить дом. Он сразу обратился в полицию. Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка подростков удалось задержать.

В ходе опроса подозреваемые признались в краже. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.