Сервисы ЦДС вновь доступны для кировчан

Узнать о прибытии общественного транспорта можно на информационном табло. Фото: admkirov.ru

В Центральной диспетчерской службе сообщили о завершении технических работ на оборудовании. В настоящее время сервис, который предоставляет информацию о движении общественного транспорта, снова доступен для кировчан. Ранее сообщалось, что перебои возможны до 16.00, но уже к 10.00 система заработала в штатном режиме.

Узнать о прибытии общественного транспорта на остановку можно на сайте m.cdsvyatka.com и информационном Viber-боте.