Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сервисы ЦДС вновь доступны для кировчан

Компания завершила профилактические работы на оборудовании
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Узнать о прибытии общественного транспорта можно на информационном табло. Фото: admkirov.ru

Узнать о прибытии общественного транспорта можно на информационном табло. Фото: admkirov.ru

В Центральной диспетчерской службе сообщили о завершении технических работ на оборудовании. В настоящее время сервис, который предоставляет информацию о движении общественного транспорта, снова доступен для кировчан. Ранее сообщалось, что перебои возможны до 16.00, но уже к 10.00 система заработала в штатном режиме.

Узнать о прибытии общественного транспорта на остановку можно на сайте m.cdsvyatka.com и информационном Viber-боте.