В Кировской области сотрудники малого бизнеса получают в среднем 26,8 тысячи рублей

За девять месяцев текущего года оборот в малом бизнесе составил 86,3 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области к началу октября текущего года зарегистрировано 1,7 тысячи малых предприятий. На них трудятся около 45 тысяч человек. Наибольшее число работников задействованы в сферах торговли и обрабатывающих производств.

По данным Кировстат, за девять месяцев текущего года оборот в малом бизнесе составил 86,3 млрд рублей из него наибольшая доля приходилась на предприятия торговли (50%) и обрабатывающие производства (22%).

В январе-сентябре текущего года один работник малого предприятия в среднем за месяц получал 26,8 тысяч рублей, что на 13% больше аналогичного периода 2019 года. Однако данный показатель по-прежнему остается ниже среднеобластного.

СПРАВКА «КП»

К малым предприятиями относятся организации, в которых трудятся от 16 до 100 человек включительно, а также чей доход за год не превышает 800 миллионов рублей.

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