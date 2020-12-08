Кировская область оказалась на 55 месте в рейтинге по отсутствию вредных привычек

Жители региона стали чаще заниматься спортом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Кировская область улучшила позиции в рейтинге по отсутствию вредных привычек. По сравнению с прошлым годом, регион поднялся на три строчки и занял 55 место в списке из 85 возможных.
Исследование подготовили специалисты агентства «РИА Рейтинг». Они учитывали потребление жителями алкоголя и табака, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, которые совершались в состоянии опьянения.
В лидерах рейтинга оказались Чеченская Республика и Дагестан. Больше всего склонны к вредным привычкам - в Сахалинской и Магаданской области.
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