Кировская область оказалась на 55 месте в рейтинге по отсутствию вредных привычек

Жители региона стали чаще заниматься спортом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировская область улучшила позиции в рейтинге по отсутствию вредных привычек. По сравнению с прошлым годом, регион поднялся на три строчки и занял 55 место в списке из 85 возможных.

Исследование подготовили специалисты агентства «РИА Рейтинг». Они учитывали потребление жителями алкоголя и табака, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, которые совершались в состоянии опьянения.

В лидерах рейтинга оказались Чеченская Республика и Дагестан. Больше всего склонны к вредным привычкам - в Сахалинской и Магаданской области.

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