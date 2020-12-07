Во вторник, 8 декабря, в Кирове не будут работать сервисы ЦДС

Горожан предупреждают о возможных перебоях в работе системы прогнозирования. Фото: admkirov.ru

В Центральной диспетчерской службе сообщили, что во вторник, 8 декабря, кировчане не смогут пользоваться сервисом, который предоставляет информацию о движении общественного транспорта. Перебои в его работе возможны с 00 до 16 часов. Кроме того, горожане не смогут воспользоваться информационным табло на остановках, а также приложением m.cdsvyatka.com и ботом в мессенджере Viber.

В ЦДС сообщили, что сбои возможны из-за технических работ на оборудовании. Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.