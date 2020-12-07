Кировчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей

Все деньги потерпевшая перевела по указанным реквизитам. Фото: Анастасия Осипова

В УМВД России по городу Кирову рассказали еще об одном случае дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой злоумышленников стала жительница областного центра.

Кировчанке позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник рассказал, что счет женщины «скомпроментирован», а сбережения могут быть похищены. Звонивший предложил принять участие в «спецорперации» по установлению личности «мошенников».

После того, как женщина согласилась, ей стали звонить «сотрудники полиции», которые рассказали ей о плане «операции». Следуя инструкциям «стражей правопорядка» и «службы безопасности банка» кирочанка сняла 3 миллиона 500 тысяч рублей, а также оформила кредит на миллион рублей. Все деньги потерпевшая перевела по указанным реквизитам. После чего «полицейские» перестали выходить на связь.

Отметим, что кировчанка не сразу поверила злоумышленникам. В интернете женщина проверила номер телефона, с которого звонили «полицейские» - он действительно принадлежал дежурной части областного управления МВД России. В пресс-службе ведомства рассказали, что злоумышленники могли использовать виртуальный номер, который может маскироваться под любые контакты.

В полиции сообщили, что сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников.