Спектакль Театра на Спасской вошел в число 40 наиболее значимых событий 2020 года

Всероссийская премьера спектакля «Затворник и Шестипалый» Театра на Спасской пройдет 9 декабря в 18.30 в «прямом эфире» на портале Культура.РФ. Фото: Театр на Спасской

Спектакль режиссера Егора Чернышова стал одним из победителей конкурса, который проходит в рамках национального проекта «Культура». «Затворник и Шестипалый», поставленный по одноименной повести Виктора Пелевина, признан одним из 40 наиболее значимых событий 2020 года. И Театр на Спасской, как одно из лучших учреждений культуры, получил право показать этот спектакль в прямом эфире на портале Культура.РФ.

Напомним, что и в 2019 году спектакль Театра на Спасской «Дуэль» по повести Чехова тоже стал одним из победителей конкурса на лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. И получил премию Правительства РФ. Поставил его также Егор Чернышов.

Оценить новую работу режиссера кировчане, как и жители других регионов России смогут, посмотрев «Затворник и Шестипалый» 9 декабря в 18.30 в «прямом эфире» на портале Культура.РФ.