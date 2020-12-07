За отказ от ношения маски кировчане могут дорого заплатить

В общественных местах кировчане обязаны носить маски. За отказ это делать положен немаленький штраф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанам напоминают, что за отказ от ношения маски положен штраф. Причем немаленький. Как сообщает прокуратура Первомайского района, за нарушение масочного режима жители города могут заплатить до 30 тысяч рублей. Напомним, в список мест, где обязательно ношение СИЗ, входит общественный транспорт и его остановки, магазины, аптеки и больницы, а также здания любых организаций, чья деятельность не приостановлена.

Любителям покричать, что это, дескать, незаконно, приводим к сведению: масочный режим и места, где его необходимо соблюдать, введены п.1.8.2 Постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П. А за его нарушение при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС, положено административное наказание. Данная мера регулируется статьей 20.6.1 КоАП РФ.

На первый раз положено наказание в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма вырастает - кировчане могут заплатить уже от 15 до 50 тысяч рублей.