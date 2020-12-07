В Фаленском районе незаконно добывали песок

На территории Кировской области песок отнесен к общераспространенным полезным ископаемым. Фото: Станислав Надалинский

В пресс-службе регионального министерства охраны окружающей среды рассказали, что вблизи деревни Демаки Фаленского района незаконно добывали полезные ископаемые. Нарушение удалось выявить в июле текущего года благодаря плановому осмотру территории.

По выявленному факту проведено административное расследование. Специалистам удалось установить юридическое лицо, которое вело добычу песка без лицензии. Сейчас предпринимателю назначен штраф в сумме 800 тысяч рублей.

Напомним, что за пользование недрами без соответствующей лицензии предусмотрен штраф:

- на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.