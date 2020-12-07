Предпринимателей из Кировской области наказали рублем за нарушение антиковидных мер

У нарушителей не было масок для сотрудников и антисептиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В текущем году специалисты Роспотребнадзора Кировской области составили 548 протоколов об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Судами Кировской области вынесено 80 решений о назначении штрафов на сумму 3 миллиона 228 тысяч рублей. Помимо этого, есть 26 решений о приостановлении деятельности, а также 117 постановлений о внесении о предупреждений.

Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов:

- не было масок для сотрудников и антисептиков;

- дезинфицирующие средства нельзя было применять;

- не измерялась ежедневно температура у сотрудников;

- не применялись устройства для обеззараживания воздуха;

- не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала специальная разметка.