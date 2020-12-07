В Кирове девушка обокрала 88-летнего пенсионера

Улучив момент, девушка вытащила деньги из сумки пенсионера и быстро ретировалась из его квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове задержали 24-летнюю девушку, обокравшую гостеприимного пенсионера. Информацию сообщает областное УМВД.

1 декабря в полицию обратился 88-летний кировчанин с заявлением о том, что у него украли 20 тысяч рублей. Со слов потерпевшего, накануне к нему приходила женщина с ребенком, которых он решил угостить чаем. После их ухода из сумки, оставшейся в прихожей, и пропала искомая сумма.

Воровку быстро нашли - ею оказалась 24-летняя жительница Кирово-Чепецкого района цыганской национальности. Как рассказала она сама, в тот день она приехала в областной центр со своим сыном. На улице она увидела пенсионера и предложила ему помочь добраться до дома. Тот согласился, а, оказавшись в жилище, в благодарность предложил угостить их чаем. Мужчина с ребенком ушли на кухню, а воровка, оставшись в прихожей, быстро вытащила из сумки гостеприимного хозяина деньги. После этого она быстро ретировалась из квартиры пенсионера вместе с сыном.

Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ущерб в присутствии следователя. Сейчас на нее заведено уголовное дело по статье «Кража». Воровке грозит от штрафа до вполне реального срока.