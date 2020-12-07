Теплая одежда для бездомных и корм для животных: в Октябрьском районе прошел «Калейдоскоп добрых дел»

Для приютских животных кировчане собрали более 90 кг кормов и прочей амуниции. Фото: admkirov.ru

В Октябрьском районе Кирова завершился ряд благотворительных акций под общим названием «Калейдоскоп добрых дел». Как сообщила пресс-служба горадминистрации, мероприятия разной направленности окончились удачно.

Так, для лиц без определенного места жительства объявляли сбор мужской одежды. Неравнодушные кировчане приносили теплые вещи на протяжении недели. После окончания акции всю собранную одежду передали благотворительному фонду «Рука помощи».

Не прошли и мимо братьев наших меньших. В микрорайоне парка Победы прошла акция «Лучший друг», в рамках которой для кошек и собак, живущих в приютах и на передержках, собирали помощь. В мероприятии приняли активное участие все неравнодушные жители Октябрьского района. По ее итогам для животных собрали более 90 килограммов кормов и различной необходимой амуниции.

Кроме того, кировчане помогали не только четвероногим питомцам, но и крылатым. Так, с наступлением зимы центр реабилитации диких животных «Большое гнездо» испытал острую нехватку подстилочного материала для птиц. Руководители местных ЦМА вместе с жителями Октябрьского района заготовили древесную щепу и кору. Помимо того, для живущих в приюте зверей также собрали ягоды, овощи и фрукты - на корм.