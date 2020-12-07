В Омутнинске 17-летний подросток грабил садовые домики

Юноша незаконно проникал в садовые домики и выносил оттуда имущество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает областной Следком, своим преступным промыслом подросток занялся в конце ноября 2020 года. По вечерам, с наступлением темноты, юноша залезал в пустующие садовые домики СНТ «Родник», откуда и выносил попадавшееся ему под руку имущество. Следствию он пояснил, что все награбленное хотел продать. Но не успел - все изъяли правоохранители. Точное количество пострадавших от действий юноши, как и общая сумма ущерба, не называется.

Свою вину в совершенном преступлении подросток признал. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. За кражу с незаконным проникновением в жилище юному грабителю грозит до шести лет тюрьмы.