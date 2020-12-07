В Омутнинской колонии сделают 6 тысяч коробок для шахмат

Контракт надо выполнить до конца года. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В Кировской области мужская колония строгого режима получила заказ на изготовление 6 тысяч коробок для шахмат. В пресс-службе УФСИН России по Кировской области сообщили, что контракт надо выполнить до конца года, а на производстве будут трудиться семь человек. Отметим, что стоимость заказа 870 тысяч рублей.

В ИК-1 УФСИН России по Кировской области также занимаются производством мебели, товаров народного потребления и изготовлением подарочных пакетов. Кроме того, осужденные трудятся на участках лесозаготовки, в швейном цехе, на производстве проводов марок А и АС, а также мучных изделий.

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