Статистика COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 пациентов

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 258 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 785 жителей области, в том числе 97 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4254 пациента, у 3751 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3462 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 503 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 122 пациента с коронавирусом, 15 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 43 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 8 из которых - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 13978 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24592 человека, из которых более 6500 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 137000 человек.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 203(+1) человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.04% (средний по России - 1.76%).

За сутки в регионе сделано 3166 тестов на новую коронавирусную инфекцию и 603 исследования легких на КТ.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.