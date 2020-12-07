У детского сада в пгт Юрья появилась крыша

Жители поселка не раз обращали внимание на прохудившуюся крышу в детском садике «Калинка». Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Юрьянского района добилась ремонта кровли детского садика в пгт Юрья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители поселка не раз обращали внимание на прохудившуюся крышу в детском садике «Калинка». Недавно прокуратура совместно со специалистом Роспотребнадзора провели поверку. Выяснилось, что в помещении отделка стен не соответствует установленным нормам. Кроме того, кровля здания протекает.

По данному факту прокурор внес заведующей МКДОУ детский сад «Калинка» пгт Юрья представление об устранении выявленных нарушений.

На данный момент кровлю здания отремонтировали, а отделку стен привели в соответствие с требованиями законодательства.