Лоб в лоб: на трассе в Кирово-Чепецком районе столкнулись две легковушки

От сильного удара двигатель отечественного автомобиля оказался вмят в салон. Фото: vk.com/gibdd43

При лобовом столкновении двух легковушек на трассе Кирово-Чепецком районе пострадали четыре человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Автомобильная авария произошла в воскресенье вечером, 6 декабря, напротив дома №27 в микрорайоне Боево в городе Кирово-Чепецк. По предварительной информации, 46-летний водитель Volkswagen Passat врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21140. От сильного удара двигатель отечественного автомобиля оказался вмят в салон.

В результате аварии травмы получили четыре человека: водитель и 27-летний пассажир «четырнадцатой», а также 43-летняя женщина и 7-летняя девочка, ехавшие в иномарке.

С 4 по 6 декабря на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых два человека погибли и 20 получили травмы.