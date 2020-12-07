Пенсионерка погибла при пожаре в Белой Холунице

Огонь уничтожил баню, крышу дома и потолочные перекрытия. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Белой Холунице пожар унес жизнь 88-летней пенсионерки. В пресс-службе МЧС по Кировской области рассказали, что огонь вспыхнул утром 6 декабря в частном двухэтажном доме на улице Первомайской.

Деревянная постройка моментально загорелась. Практически в считанные секунды огонь уничтожил баню, крышу дома и потолочные перекрытия. Кроме того, обгорели стены и имущество.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело хозяйки дома. В пресс-службе СК по Кировской области сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначен ряд экспертиз. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

- Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в бане, - сообщили в МЧС.