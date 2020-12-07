Погода в Кирове с 7 по 11 декабря: мороз и солнце

Всю рабочую неделю в городе будет ясная погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода всю рабочую неделю будет солнечной, и довольно морозной. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю.

В понедельник, 7 декабря, температура воздуха в течение дня будет - 7 - 8 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3-4 м/с. Атмосферное давление после обеда понизится, но совсем немного - с 768 до 767 мм рт. ст.

Во вторник, 8 декабря, утром столбик термометра будет на отметке - 10 градусов. К обеду потеплеет до -7, а во второй половине дня температура начнет понижаться до - 12 к вечеру и - 14 ночью. Как и в предыдущий день небо будет ясным весь день. Западный ветер станет немного тише - 2-3 м/с. Атмосферное давление по-прежнему высокое - 767 мм рт. ст.

В среду, 9 декабря, синоптики снова прогнозируют солнечную погоду. Но температура воздуха понизится: - 10 -12 градусов днем и - 15 - 17 вечером. Днем и вечером будет идти небольшой снег. Ветер по-прежнему будет дуть с запада, но еще тише всего 1,5 - 2 м/с. Давление будет таким же как в предыдущий день.

В четверг, 10 декабря, изменений в погоде не предвидится. Правда, температура воздуха продолжит понижаться – утром и вечером - 17 - 18 градусов, днем чуть теплее - 12 - 13. Ветер сменится на южный, но по-прежнему будет несильным - 1-2 м/с. Давление будет по-прежнему высоким - 768 мм рт. ст.

В пятницу, 1 декабря, также целый день будет солнечно. Столбики термометра утром и вечером будут на отметке - 15 - 16 градусов. Днем будет немного теплее -12 - 13 градусов. Южный ветер усилится до 2,5 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться - до 765 мм рт. ст.