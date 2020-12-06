Кировский трамплин К-90 могут превратить в арт-объект

Павел Шабалин предложил продолжить демонтаж деревянного настила на трамплине К-90. Фото: admkirov.ru

Городские власти вновь обсуждают вопрос о сохранении трамплина К-90. В пятницу, 4 декабря, сити-менеджер Дмитрий Осипов посетил спортивный комплекс и встретился с председателем федерации альпинизма и скалолазания Кировской области. Павел Шабалин предложил продолжить демонтаж деревянного настила на трамплине К-90, чтобы облегчить нагрузку на конструкцию.

Помимо этого, трамплин К-90 предложили не просто законсервировать, а придать ему художественный вид. Так, конструкция может стать арт-объектом в стиле «Алых Парусов». Глава администрации Дмитрий Осипов пообещал рассмотреть все возможные варианты сохранения трамплина. Обсуждать будущее К-90 будут совместно с техническими специалистами, спортивным сообществом и потенциальными инвесторами.