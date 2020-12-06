Самый дорогой в ПФО бензин продают в Кирове

Каждый четвертый водитель в стране не откажется от пользования авто при любой стоимости бензина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область заняла первое место по стоимости топлива в Приволжском федеральном округе (ПФО). Такие данные опубликовал Ростат, который подготовил очередной еженедельный отчет о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в конце ноября составила 43 рубля 93 копейки и оказалась самой высокой в ПФО. Кроме того, значительно дороже кировским автолюбителем обходится АИ-95 - 47 рублей 18 копеек.

За литр дизельного топлива придется заплатить 48 рублей 95 копеек. Дороже только в Ижевске (48 рублей 98 копеек) и Перми (50 рублей 9 копеек).

Средняя цена топлива в Приволжском федеральном округе:

- АИ-92 - 43,03;

- АИ-95 - 46,51;

- АИ-98 - 52,72.

- Дизельное топливо - 47,84.

Интересно, что недавно в России прошел опрос организованный крупнейшим рекрутинговым агентством. Исследование показало, что практически каждый четвертый водитель в стране (23%) не откажется от пользования авто при любой стоимости бензина.