В Кировской области ищут 17-летнего подростка

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировские поисковики разыскивают 17-летнего Артура Вешнякова, исчезнувшего в Малмыжском районе. Во вторники, 2 декабря, около десяти часов вечера юношу видели в последний раз. С тех пор информации о его местонахождении нет. Добровольцы просят помощи в распространении информации.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», Артур Вешняков родился в 2003 году. Его рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

На момент ухода из дома юноша был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.