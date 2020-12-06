В Кирове закрылся фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок»

Игорь Васильев вручил первую награду победителю кинофестиваля в номинации «Социальное кино». Фото: kirovreg.ru

В Кирове прошла церемония закрытия второго международного фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок». В текущем году мероприятие прошло в новом формате. Оно стартовало с заочного конкурсного этапа. На фестиваль было заявлено 732 произведения, снятые режиссерами из 47 городов страны и 11 стран мира.

Накануне закрытия фестиваля жюри присудило награды победителям в семи номинациях:

- Анимационный фильм - Роман Сафонов;

- Рекламный ролик - Антон Хралович;

- Короткометражное кино - Олег Агейчев;

- Скетч-видеоролик» - Антон Хралович;

- Веб-сериал - Никита Трунов;

- Социальное кино - Мария Шульгина;

- Home sketch battle - Ирина Киреева.

Показ данных работ состоялся в субботу, 5 декабря, в кинотеатре Кирова в условиях соблюдения санитарных норм. Участников фестиваля приветствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- В ваших руках культурные нормы, общественное поведение и сознание, - обратился к участникам губернатор. Создавайте новые идеи и проекты, пробуйте новые жанры, открывайте миру новые имена. А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас.

Напомним, что фестиваль «Золотой теленок» проходит в Кирове с 2019 года.