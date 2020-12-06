В Кировской области завершился осенний сезон охоты на медведя

Чаще всего на медведя охотились на территории угодий «Униохоты». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области подвели итоги осенней охоты на медведя. По данным регионального министерства лесного хозяйства, в области добыто около 200 особей, в том числе 21 зверь в общедоступных угодьях. Отметим, что лимит за сезон - 846 особей. В настоящее время в регионе обитает свыше 6800 косолапых.

Чаще всего на медведя охотились на территории угодий «Униохоты» - 13 добытых особей. В Афанасьевском и Подосиновском районах - по 11 зверей.

Ранее «Комсомолка» писала, что охота на птицу весной 2021 года в Кировской области откроется в два этапа. В целом сезон охоты на пернатую дичь продлится 15 календарных дней в каждой зоне. Ранее члены Охотсовета рекомендовали установить общий для области срок весенней охоты на селезня с подсадной уткой с 15 апреля по 15 мая. Подробнее здесь.

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