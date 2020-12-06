Статистика COVID-19: в Кировской области коронавирусом заразились еще 257 человек

За сутки в регионе сделано 6107 тестов на новую коронавирусных инфекцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 257 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 817 жителей области, в том числе 153 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4157 пациентов, у 3661 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3414 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 496 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 120 пациентов с коронавирусом, 20 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 38 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 13535 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24578 человек, из которых более 6500 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 136000 человек.

За сутки в регионе сделано 6107 тестов на новую коронавирусных инфекцию и 601 исследование легких на КТ.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.