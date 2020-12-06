Тушили семь пожарных расчетов: в Кирове сгорел цех по производству мебели

На локализацию огня сотрудникам МЧС потребовался час. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу, 5 декабря, в Кирове произошел пожар в цехе по производству мебели, расположенном на Больничном переулке, 5а. В пресс-службе МЧС по Кировской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в три часа дня.

Днем в субботу в Кирове произошел пожар в производственном здании. Фото: 43.mchs.gov.ru

На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы полностью справиться с огнем. Возгорание было полностью потушено в 19.10.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.