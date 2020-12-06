В понедельник сотни кировчан останутся без света

Самые везучие жители лишатся электричества всего на час.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В понедельник, 7 декабря, в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Сотни кировчан останутся без света в первый рабочий день. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
Без электричества останутся жители нескольких микрорайонов города. Но электричество пропадет точечно по всему Кирову, от центра до окраин. Самые везучие жители лишатся электричества всего на час, а кто-то - аж на целый рабочий день, в зависимости от района проживания.
Отключения электричества 7 декабря 2020 года в Кирове: где и когда
Полный список домов, в которых пройдут отключения.
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.