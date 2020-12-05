В Кировской области представители добровольческих организаций рассказали губернатору о своих проектах

Игорь Васильев обсудил развитие волонтерских движений с представителями добровольческих организаций. Фото:kirovreg.ru

Сегодня, 5 декабря, в День добровольца губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудил развитие волонтерских движений с представителями добровольческих организаций. Наталья Новикова, руководитель ресурсного центра, рассказала, что за первое полугодие 2020 года Центр развития туризма Кировской области и созданный на его базе ресурсный центр вошли в число организаций, лидирующих по всем показателям эффективности. В единой информационной системе «Добро.рф» зарегистрировано более 14500 волонтеров, 518 организаторов, размещено более 8600 вакансий для волонтеров.

Руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы» Кировской области Антон Рязанов сообщил, что участники движения помогают ветеранам в решении социально-бытовых вопросов. Он отметил, что сейчас волонтеры готовят новогодний видео-концерт, который ветераны смогут посмотреть на интернет-площадках.

О проекте «Дневник лучшего волонтера» рассказала руководитель межмуниципального ресурсного центра по развитию добровольчества Северного образовательного округа Светлана Зиновьева. Она пояснила, что 70 жителей области прошли обучение в онлайн-лагере «Школьная лига волонтеров». А сам проект стал победителем регионального этапа «Доброволец России».