Разбил окно и украл сейф: у кировского бизнесмена вынесли из офиса 1,4 млн рублей

Подозреваемым в краже стал приятель местного бизнесмена. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове задержали подозреваемого в краже 1,4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ночью 30 ноября мужчина разбил окно в офисе своего знакомого, вынес оттуда сейф и скрылся с места преступления.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Оперативники заподозрили в совершении преступления друга бизнесмена. Накануне кировчанин предупредил приятеля, что уедет по делам в Сыктывкар. Однако сотрудники УМВД заметили несостыковки в озвученной им версии. В итоге, в машине мужчины обнаружили 975 тысяч рублей.

Как рассказал сам подозреваемый, в ночь совершения преступления он выехал за город и оставил свой автомобиль. Затем на попутной машине он вернулся в Киров, где похитил сейф. После этого мужчина вернулся к своему автомобилю и уехал в Коми, где потратил часть украденных денег.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Кировчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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