В Кирове восстановят права еще 117 дольщиков

В Кировской области 35 домов признаны проблемными и включены в единый реестр. Фото: kirovreg.ru

Арбитражный суд Кировской области признал ООО «Коммунсервис» банкротом. И у жителей Кировской области, которые вложили свои средства в строительство дома на улице Пугачева, 29а, появилась надежда на их возвращение. Сейчас они могут отправить заявку в федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. И фонд может принять решение о выделении средств по восстановлению прав кировчан, вложивших деньги в покупку квартир в этом доме.

Жилой 206-квартирный дом должны были достроить в 4-м квартале 2017 года, но и сегодня дом не ввели в эксплуатацию. В строительство этого вложили свои средства 117 дольщиков.

После принятия судом решения о признании застройщика банкротом, Кировская область направит ходатайство в федеральный Фонд граждан - участников долевого строительства, чтобы восстановить права обманутых дольщиков.

Напомним, в Кировской области 35 домов признаны проблемными и включены в единый реестр. Для удобства граждан создана информационно-справочная система «Достроим вместе», где отражена информация о текущем этапе реализации и приложены все документы по объекту.

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