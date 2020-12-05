Кировчане стали призерами чемпионата и первенства мира по гиревому спорту

Кировскую область на турнире представили воспитанники КОГАУ СШ «Юность». Фото: vk.com/youthsport43

В городе Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Nova Arena». На протяжении трех дней гиревики боролись за медали в дисциплинах: двоеборье, толчок по длинному циклу и эстафета среди мужчин, рывок и толчок по длинному циклу среди женщин. Соревнования прошли без зрителей, с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Кировскую область на турнире представили воспитанники КОГАУ СШ «Юность». Демышев Егор занял первое место в дисциплине двоеборье. Серебряные медали завоевали Дунаев Дмитрий (двоеборье) и Матвеева Елена (длинный цикл). Бронзовым призером стал Клепиков Артем (длинный цикл).

Поздравляем кировчан с высокими результатами и желаем успехов на следующих соревнованиях.

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