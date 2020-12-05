В Кировской области 4000 жителей госпитализированы в больницы с диагнозом «коронавирус»

За сутки в регионе сделано 5741 тест на новую коронавирусных инфекцию. Фото: Виталий ТИМКИВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 256 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 644 жителей области, в том числе 215 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4000 пациентов, у 3538 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3288 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 462 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 123 пациента с коронавирусом, 29 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 37 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 4 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 201 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 5 декабря не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12909 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24437 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 135000 человек.

За сутки в регионе сделано 5741 тест на новую коронавирусных инфекцию и 758 исследований легких на КТ.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

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